„Saaral ei mahtunud alumised esihambad suhu. Saime abi müofunktsionaalsest teraapiast.“ Mis teraapiaga on tegu?

„Saaral hakkasid piimahambad ära tulema ja kasvasid jäävhambad. Käisime hambaarsti juures rutiinses kontrollis ja dr Irina Steparuc ütles, et Saaral ei mahu alumised esihambad suhu ning me võiks samas kliinikus dr Katrin Kirsi konsultatsioonile minna. Ma eriti tõsiselt seda soovitust ei võtnud, aga kui poole aasta pärast taas visiidile läksime, et hambaauke kontrollida, mainis ta uuesti, et on vaja minna. Mõtlesin, et kui juba kaks korda öeldakse, siis on asi tõsine, ja panin Katrin Kirsi juurde aja kinni,“ meenutas Loori Paadik.