Z-generatsiooni teadlikud moevalikud

Toonidest eelistab Helina maalähedasi: hallikat, pruuni, rohelist. Oma riided šoppab ta kaltsukatest või saab need taaskasutusena sõpradelt-tuttavatelt. „Mu pere on olnud kogu aeg kokkuhoidlik, seega olen väiksest saati kaltsukates tuulanud. Mulle on liiga intensiivne minna kaubanduskeskusse, kus on palju inimesi. Kaltsukates on rahulikum. Sellega kaasneb ka liberaalne pool. Tunnen end parema inimesena, kui taaskasutan asju.“