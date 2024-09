Eva Kolditsa kolumn | Puhkus libiseb alati liiga kiirelt käest

Hakkab tekkima tunne, et midagi jääb tegemata, et midagi jääb kahe silma vahele, et mälu veab alt ja hoopis suurem hulk tööd on olnud vaja puhkuse ajal ära teha. Ja sageli ongi nii – hirmul on justkui õigus, sest kreegivõsa jäi ikkagi korrastamata, korralik vaarika­peenar rajamata, oksad metsast ära vedamata. Oma kordumises on see vägagi koomiline, ent igal aastal ühel hetkel see koomilisus hajub ja hakkab ühtlase meeldetuletusena puhkuse lõpurahu rikkuma.