PODCAST | Lähisuhtevägivallast rääkides on kõige suuremaks ohvriks alati laps

Ütlus „vägivald sünnitab vägivalda“ pole pelgalt sõnakõlks – see peegeldab karmilt tõsiasja, et lapsed, kes on olnud tunnistajaks vägivallale, võivad ise tulevikus kergemini sattuda kas ohvri või toimepanija rolli. On oluline märkida, et lapsevanemate esmane kohustus on kaitsta oma lapsi, pannes nende heaolu alati esikohale.