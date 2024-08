Algklasside õpetaja: kui laps on kooli pärast ärev, võib küsida, mis teda ärevaks teeb

Kui laps vahetab kooli ja tal on hirm uue keskkonna ees, on oluline enne kooliaasta algust kooli külastada ja õpetajaga tuttavaks saada. Lapsele tuleb anda võimalikult palju teavet uue kooli kohta. Kui võimalik, korraldage kohtumine mõne uue klassikaaslasega. Esimestel koolipäevadel jõudke kooli varakult, et laps saaks rahulikult uue keskkonnaga harjuda ja võimaluse suhelda õpetaja ja klassikaaslastega enne tunni algust. Tunnustage ja kiitke last väikeste edusammude eest. Julgustage last osalema kooli tegevustes ja huviringides, kus ta saab uusi sõpru leida. Aidake lapsel arendada iseseisvust ja probleemide lahendamise oskusi – see suurendab lapse enesekindlust. Kindlasti tasub vähemalt esialgu aidata last koolitarvete ja kodutööde organiseerimisel, et vähendada stressi ning segadust. Oluline on olla kannatlik ja mõistev ning pakkuda pidevat toetust ja julgustust.