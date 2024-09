See ei pea nii keeruline olema

Mulle oli kõige huvitavam avastus sel väljasõidul, et kui lasteaia- ja algkooliealiste puhul on lihtne peale vaadates öelda, mis vanuses nad umbes on, siis teismeeas läheb see palju keerulisemaks. Ma poleks suutnud neid koorinoori vanuse järgi mitte mingil juhul ritta sättida. Ja seda mitte ainult pikkuse ja välimuse, vaid ka oleku, tegemiste ja arenguetapi järgi. Ja see oligi reisi õnnestumise võti – püüda esimestel päevadel välja selgitada, millist tuge, seltskonda, järelevalvet ja kaasamõtlejat noor vajab, sest siin polnud mingit pistmist sellega, kas ta on 14 või 18.