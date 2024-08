Kui lapse hambaid on keeruline parandada, tehakse seda narkoosi abil. „Hoidsin koos arstiga lapse käsi ja jalgu kinni, et ta hambaarstitoolis püsiks. See oli emana väga raske“

Mures vanemad küsivad sotsiaalmeediagruppidest, mida teha, kui lapsel on hambaaugud, aga ta ei lase neid ravida. Viimases hädas võetakse appi narkoos, mis hirmutab nii vanemaid kui ka lapsi. „Mu tütar kartis paaniliselt hambaarste ega teinud isegi suud lahti. Otsustati, et parandame hambaaugud narkoosi all. Tundsin emana suurt hirmu, kas see on ikka ohutu,“ räägib meile üks ema. Küsisime selle kohta täpsemalt Suukooli hambaarstidelt.