8 parimat võimalust, kuidas toiduaineid varudes raha säästa

Meie soovitus on valida tooteid, mis säilivad keskmiselt pool aastat või mitte rohkem kui aasta – nii saad kindel olla, et su kappides leidub alati parima kvaliteediga toorainet toidu valmistamiseks.

Rääkides konservidest on üsna hirmutav mõelda, millest need koosnevad, et lausa kolm aastat või rohkem säilivad... Jättes välja mõned erandid, pole õnneks Eestis müügil väga palju tooteid, mis nii kaua säiliksid. Ja ka nende hulgast saab teha tervislikumaid valikuid.

2. Uuri, mis on toidu sees ja kaua see päriselt säilib

Näiteks võib valmistada õhtusöögi Bla Bandi valmistoidust , millele on vaja lisada vaid köögivilju või liha. Peale selle, et see hõrgutis hästi mekib ja seda on argiõhtul lihtne valmistada, võtab see ka kapis vähe ruumi ja säilib vähemalt aasta. Saadaval on erinevad maitsed, mille seast leiab igaüks midagi sobivat.

See öeldud, tasuks varumise osas enese ja oma pere vajaduste suhtes üsna kriitiline olla. Kuna me oleme suurema osa ajast emotsioonitarbijad, peame olema väga ettevaatlikud toidu osas, mida mustadeks päevadeks varume. Kui koroonapandeemia meile midagi õpetas, siis kindlasti seda, et toit oli üks väheseid elamusi, mis meile jäeti. Me soovisime süüa hästi ja väga kvaliteetselt. Seega enne suuremat varumist võiks läbi viia lihtsa testi, millised kaua säilivad toiduained teie perele päriselt maitsevad.

On suhteliselt tavapärane, et igasugu kampaaniate raames ostame kokku toitu, mida me tegelikult ei tarbi. Tavaline on näiteks kappidesse varuda kõiksugu konserve, kas need aga ka reaalselt ära süüakse? Tegelikult on nii, et kuni leidub toitu, mis kõigile päriselt maitseb, ei hakata niipea sööma seda, mida pole harjutud tarbima.

Tasub ka teada, et toiduaineid, mida pakutakse suuremate allahindlustega, nagu näiteks –50%, on enamasti mõeldud koheseks tarbimiseks, seega varumiseks need ei sobi. Aga tuleb ka ette, et toode või tootekategooria on lõpetatud ega ole enam edaspidi saadaval ning sel juhul tähendab soodushind hoopis seda, et võisid sattuda suurepärase allahindluse peale.

Seega olgem teadlikud, kui kaua erinevad toidud enne aegumist päriselt säilivad. Näiteks värsketel toodetel on tavaliselt lühem säilivusaeg kui konservidel või kuivainetel, näiteks jahul või riisil. Planeerides oma toiduvarud vastavalt sellele teadmisele, saame olla kindlad, et me ei lõpeta aegunud toiduainetega, mille peame ära viskama.

Tihti hinnatakse toiduained alla, kui hakkab saabuma nende tarbimise lõpukuupäev või see on juba lõppenud. Siinkohal tuleb kindlasti vahet teha „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ kuupäevadega toodetel. Esimene neist ei kõlba sõna otseses mõttes 2–3 päeva pärast kuupäeva lõppu, teist aga võib tarbida isegi mitu kuud pärast kuupäeva ületust.

Eriti oluline on seda tähele panna, kui oleme ostmas tooteid suuremas koguses. AbeStore’i e-poe eelis on see, et toodete puhul on koheselt nähtav nii toote tüki- kui ka hulgihind.

Tarbijatena oleme harjunud igasugu hinnatrikkidega, seega oleks mõistlik enne toote ostmist hinda kontrollida, võrreldes erinevate sarnaste toodete tükihindu. Kahe sarnase toote hinna võrdlemisel tuleks kontrollida ühiku- ja kilohinda. See aitab kindlaks teha, milline toode on tegelikult soodsam.

Hea soovitus siinkohal on näiteks varuda ökoloogilisi kuivaineid , näkse , hoidiseid . Neid kaua säilivaid toiduaineid on käepärane sahvrist leida ja perele hommiku- või õhtusöögiks valmistada, samas ka meeldival hetkel nendega keha kosutada või hoopis veidi maiustada.

Et aga olla säästev ja ka oma aega hästi kiirel ajal planeerida, võiks teha ise suurema koguse toortatra-, kaerahelbe- või riisitoite ning neid portsjonite kaupa sügavkülmutada. Nii on kiirematel aegadel soe ja tervislik toit alati käepärast.

5. Tarbimisharjumised on väga olulised

Ahvatlev on osta suur kogus allahinnatud kaupa või kallimat toodet hulgipakendis sama hinnaga. Alateadlikult on meis tekkinud pettekujutelm, et seda jätkub kauemaks ja et oleme väga palju raha säästnud.

Enne ostu sooritamist tasuks aga näiteks ühe kuu jooksul jälgida, kui palju teie perel kulub tualettpaberit, suuhooldusvahendeid, pesupesemisgeeli või nõudepesukapsleid. Ei tasuks silma kinni pigistada ka asjaolu ees, et me tarbime toodet rohkem, kui see on meil kogu aeg lihtsasti kättesaadav.

Seega, kui soovime tarbekaupade pealt raha kokku hoida, on üks paremaid viise osta ainult see kogus, mida vajame ühes kalendrikuus. See tähendab, et me ei peaks ostma hulgi kaupa ainult sellepärast, et see on soodsalt müügil, või kuna arvame, et kasutame selle lõpuks ära.

6. Teadlikud allahindlused ja kavalad sooduskupongid

Kupongid võivad olla suurepärane võimalus toidukaupade pealt raha kokku hoida, kuid ainult siis, kui neid kasutatakse otstarbekalt. Tuleks kindlasti jälgida, kas kulutame rohkem raha ainult selleks, et saada kupongiga pakutavat allahindlust.

AbeStore’i e-poes saavad registreerinud püsikliendid kõik tooted kohe pärast konto loomist 15% allahindlusega. Kastiga tellides lausa –20%. Nii on vajaliku allahindlusega tooted alati kättesaadavad ega pea muretsema, kas sooduskupong hakkab aeguma.

Suurema allahindlusega toodete kokku ostmine võib olla petlik ja on eriti tähelepanuväärne näiteks kõiksugu näkside ning magusa puhul. Arvame ekslikult, et mugav on varuda küpsiseid ja komme suuremas koguses koju ette – see võib lõppeda aga sellega, et hakkame hoopis liiga palju magusat sööma ja langeme ebatervislike harjumuste ohvriks.