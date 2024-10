Hirmsaid mõtteid pimedateks ja poristeks õhtuteks. Kahekõne

Tõepoolest – teistmoodi! Pime tuba on hoopis teise olemisega. Peaaegu et võõras. Kõik mänguasjad ja riiulid ja toolid ja potililled ja isegi vaip on nagu ümber tehtud. Isegi helid on ümber tehtud. Emme küll ütleb, et see mürin, mis öösel kostab, on seina taga norskav naabri­mees. Aga mina seda ei usu. Seda heli tekitab ikka pigem üks porisev tont.