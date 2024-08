7 viisi, kuidas läbi lugude jutustamise lastes uudishimu kasvatada: Imbi Paju „Kadrioru aednik“ inspireerib väikeseid looduseavastajaid

Imbi Paju loob raamatus lastele maagilise maailma, kus loodusest saab mängumaa, mis on täis avastusi ja saladusi. Peategelane Käbi avastab loodust läbi mängu, mis on üks parimaid viise lastes huvi äratamiseks. Näiteks ütleb ta: „Mulle meeldib pärnade vahel looklev teerada, siin on hea edasi-tagasi joosta ning Vahuri ja Mariga peitust mängida. Vahel on tunne, et puude tüved ulatuvad taevasse ning tõusevad pilvedest kõrgemale.“ Lood inspireerivad lapsi minema õue ja leidma oma mängupaigad, kus nad saavad lasta oma kujutlusvõimel lennata.