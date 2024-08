RIINU TRENNIBLOGI | Sain uue treeningkava, millega sõbraks saamine võtab veel aega

Toitumisega pean ikka veel kõvasti tegelema. Täna oli meil kontoris sünnipäevalaual hunnik burgereid. Ma tean ju, et see pole mulle kõige tervislikum toit, aga muidugi sõin. Mitu. Pärast tuli veel ka vaielda kolleegiga „tähtsal“ teemal, et kas parem on komm Pralinee või Maiuspala. Noh, proovime mõlemad ühte kommi, mmm, väga hea. Nii, degusteerime nüüd teist. Jaaaa, väga-väga hea. Kumb siis parem on? Ei saa aru, proovime mõlemaid korra veel! Ja siis põsed šokolaadist punnis pean tõdema, et mõlemad on täpselt sama head!