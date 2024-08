KRISTIINA BLOGI | Tundsin ühiskondlikku survet saada väikese vanusevahega lapsed, aga ei olnud selleks valmis

Võrdlemine on täiesti mõtetu

Sõbranna oli jällegi oma pojakesega pealtnäha mängleva kergusega hakkama saanud. Laps sõi kiiresti ja isukalt ning magas siis kenasti ja rahulikult. Selle kõrvalt jälgimine ja enda koduse eluga võrdlemine tekitas mulle pidevalt kehva enesetunnet ja arvamust, et küllap olen ise midagi valesti teinud. Säärane võrdlemine on muidugi saatanast ja algas see juba rasedana. Miks minu kõht on väiksem kui sõbranna oma, kuigi me oleme oma rasedusega ühe kaugel? Miks minul on vähem energiat kui temal? Ja edasi sünnituse juurde. Miks mind pidi õmblema ja teda mitte, kuigi mina sünnitasin täielikult abivahenditeta? Beebide oskuste, võimete ja „tubliduse“ võrdlemisest ma parem ei räägigi.

Elu muidugi näitas ajapikku, et võrdlemine on täiesti mõttetu. Sõbranna teine laps ei olnud kuldmagaja ja lõpuks ometi tundsin, et ta mõistab mind, kui käib päevad läbi väsimusest punaste silmadega ringi. Varem olin arvanud, et oma kogemuse jagamine mõjub pideva virisemisena – eriti nende silmis, kellel endal vastavad läbielamised puuduvad. Minu närb sööja hakkas kasvama ning sirgus enda vanuse kohta täiesti normaalseks või isegi pikaks lapseks. Nüüdseks on nii minu kui sõbranna lapsel omad tugevused ja nõrkused, millest ühtegi poleks saanud nende beebieas ette ennustada.