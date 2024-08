PODCAST | Huviharidusest – kuidas, miks ja millised ringid lapsele valida

Huviringide ja laste trennide valimise kõrghooaeg on käes ning valik on väga kirju. Selleks, et vanemat valiku tegemisel aidata, kutsusime külla Tallinna haridusameti peaspetsialisti ja kolme lapse ema Kaisa Orunuki. Ema ning noorsootöö spetisialist jagab kasulikke nõuandeid, kust leida võimalikult lai ülevaade trennidest ja huviringidest, milliseid lehekülgi tasub jälgida, kuidas lapse huvi märgata ning mida silmas pidada, kui valikut langetada.