Algklassiõpetaja 10 lihtsat, aga vajalikku soovitust 1. klassi alustavatele peredele

Lapse koolitee algus võib olla stressirohke nii lapsele kui ka vanematele. Oluline on luua positiivne ja toetav kodune keskkond, mis aitab lapsel end turvaliselt ja enesekindlalt tunda. Näita lapsele, et usud tema võimetesse ja oled tema jaoks alati olemas.

Loo turvaline koolitee

Saada last kooliteel ja õpeta teda jälgima ümbrust seni, kuni ta tunneb ennast kindlalt ja soovib kooliteed iseseisvalt käia. See on esimene samm iseseisvuse kasvatamisel, mis näitab talle, et vanemad usaldavad teda.

Taga piisav ajavaru

Pange koos lapsega koolimineku riided ja koolikott valmis kokku juba õhtul. Nii on hommikul rohkem aega ja vähem stressi.

Loo õppimiseks sobiv keskkond

Loo kodus kindel koht, kus laps saab rahulikult õppida. Veendu, et õppimisnurk oleks hästi valgustatud ja vaba segajatest. See aitab lapsel paremini keskenduda.

Aita teda päevakavaga

Koostage koos lapsega päevakava, mis õpetab teda oma aega ise juhtima. Päevakava järgimine arendab iseseisvust, aitab lapsel kohaneda koolieluga ja vähendab asjatut stressi.

Julgusta küsimuste esitamist

Selgita lapsele, et küsimuste esitamine on normaalne ja vajalik. Kui ta midagi ei mõista, peaks ta julgema küsida nii õpetajalt kui ka kodus vanematelt. See aitab tal paremini õppida ja enesekindlust kasvatada.

Ole kannatlik ja mõistev

Ole kannatlik ja toeta last, kui tal on raskusi või ta tunneb end ebakindlalt. Tunnusta ja tähista lapse saavutusi, olgu need suured või väikesed. Näiteks, kui laps on pingutanud ja õpib midagi uut, tähistage seda koos. See aitab lapsel tunda, et teda on märgatud ja hinnatud.

Loo lugemisharjumus

Lugemine arendab lapse sõnavara ja mõtlemisoskust. Lugege koos raamatuid ja julgustage teda iseseisvalt lugema.

Toeta tervislikke eluviise

Räägi lapsele tervislikust toitumisest ja koolitoidu vajalikkusest, et laps jaksaks kogu koolipäeva vastu pidada. Innustage teda mängima ja liikuma õues iga ilmaga.

Ole koolieluga kursis