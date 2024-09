Kuidas leida kaduma läinud nutiseadmeid ja kas need võivad aidata ka sind leida?

Kõige lihtsam viis, kuidas seadmeid leida, on kasutada selleks mõeldud spetsiaalseid funktsioone, mida tänapäeval pakuvad pea kõik nutiseadmete tootjad. Samsungi toodete jaoks on telefonis olemas rakendus SmartThings, mille kaudu saab mugava ülevaate kõigist nutiseadmetest, mis on telefoniga ühendatud. Eriti kasulik on see, et rakendusest näeb seadme geograafilist asukohta ja lisaks saab selle kaudu seadet ka aktiveerida, näiteks nutikella helisema panna või kõrvaklappide asukohta vaadata.

See on kasulik ka juhul, kui nutiseade on varastatud, kuna rakenduse abil on võimalik lisaks muule seda ka lukku panna või kuvada seadme, näiteks telefoni ekraanile mõne sõnumi, mis juhendab selle leidjat ühendust võtma. Samsungi seadmed kasutavad lisaks ka laiendatud SmartThingsi võrgustikku, mis tähendab seda, et seadme asukoht uueneb ka siis, kui kasutaja ei ole oma telefoniga selle läheduses, aga juhuslikult on piirkonnas mõni muu Samsungi seade. Sel juhul kasutab kell seda seadet, et oma asukohta uuendada. Seda küll ainult juhul, kui vastava telefoni kasutaja on sellega nõustunud.

Samsungi nutikelladel on lisaks olemas funktsioon „Find My Phone“ või „Leia minu telefon“, millega saab kiirelt ja mugavalt nutitelefoni helisema panna, ilma et peaks mõnda spetsiaalsesse rakendusse minema. Selle kasutamiseks tuleb kellal libistada sõrmega alt üles, et avada rakenduste menüü, ning seejärel avada funktsioon „Leia minu telefon“, mis paneb telefoni helisema.

Nutikell võib aidata ka sind leida

Lisaks mugavatele lahendustele, kuidas nutiseadmeid üles otsida, on Samsung Galaxy Watch Ultra varustatud ka mitme väga kasuliku lahendusega, mis võivad hullemal juhul inimese elu päästa. Nimelt on kella küljel nupp, mida viis sekundit all hoides aktiveerub vali, 86-detsibelline sireen, mida on kuulda kuni 180 meetri kaugusele. See võib olla hädavajalik olukorras, kus inimene on üksinda jooksmas või matkamas ning kukub.