Ortodont jagab: 5 asja, mida on elementaarne jälgida, et vältida tõsiseid probleeme lapse suutervisega

Hiljutine Eesti laste hammaste tervise uuring näitab, et kuigi aastate jooksul on laste hammaste tervis paranenud, oleme Skandinaavia maadest siiski märkimisväärselt halvemas seisus. Kui Soomes on keskmiselt vahelduva hammaskonnaga lapsel 0,3 või Taanis 0,5 hammast kaariesest haaratud, ravitud või eemaldatud, siis Eestis on kõige värskemate andmete kohaselt kahjustada saanud keskmiselt 4 hammast. Arvestades, et sellises vanuses on suus keskmiselt kuni 24 hammast, on tegemist kuuendikuga kõigist hammastest.