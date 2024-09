Esimene taskuraha – mida silmas pidada? Spetsialist: kui lapsele toa koristamise eest maksta, kaob tal hiljem üldse motivatsioon seda teha

„Oluline on taskuraha andmise reegleid selgitada ning ka ise nendest kinni pidada, mitte iga küsimise peale raha kohe üle kanda. Me ise ei saa ju tööandajale keset kuud öelda, et mul sai raha otsa, palun kanna juurde,“ sõnab Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.