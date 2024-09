Märgid, mis näitavad, et vaevled D-vitamiini puuduse käes

Kuidas saada aru D-vitamiini puudusest?

Kas tunned end pimedatel kuudel sageli kurnatuna isegi siis, kui magad piisavalt? Või kas tundub, et iga väike külmetus võtab võimust? Need võivadki olla märgid, et organismis on puudu just sellest hädavajalikust vitamiinist.