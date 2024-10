Laps ja lemmikloom. „Beebi kõrvale saab koera võtta ainult inimene, kel on looma psühholoogiast põhjalikud teadmised“

Ma ei mõista Mäki endist omanikku kuidagi hukka. Oleme ise ühiskonnas loonud kuvandi, et lapsed võiksid koos loomaga kasvada, ja pole ime, et paljud n-ö täiuslikku peret luues lemmiku võtavad. Küll panen südamele, et koerad vajavad palju hoolt, ja see otsus tuleks väga tõsiselt läbi mõelda. Võimalusel ka enne katsetada, ega lapsel loomakarvade vastu allergiat pole.