RIINU TRENNIBLOGI | Trennis käimisest on raske rääkida seltskonnas, kus on au sees pigem vinoteegid ja pagarikojad...

Trenni osas aga tunnen , et jõusaalis käimine on natuke häbiasi ja sellest ei räägita.

Ma ei tea, kas asi on minuvanuste inimeste maailmavaates või selles, et lävin väheke „kultuursemate“ inimestega, aga trenn ja eriti veel jõusaal, kui selline, pole kindlasti meie seltskonnas normaalne ja igapäevane asi. Kui me lobiseme kohvinurgas möödunud nädalavahetusest või eelmisest õhtust, siis muljetame uuest odavast vinoteegist, lahedast kontserdist, mingist mõnusast uuest pagarikojast, soodushinnaga saabastest või heal juhul rattasõidust südaööl, aga mitte trennist. Noh, jooga on vast enam-vähem okei, sellest sobib nagu rääkida ja seal on trendikas käia. Sest see on rohkem ka nii-öelda vaimne-hingeline ala või vähemalt on selline jooga kuvand. Aga jõusaal kuulub kuskile sinna jõmmide-bemmide-dresside ja muidu veidi teistsuguste inimeste ampluaasse.

Seega vaikin ka mina ja noh, mis sellest nii väga rääkidagi. Käin kolm korda nädalas ja proovin enda vormi parandada. Tunnen end iga korraga paremini ja naudin kogu protsessi väga.

Löön nüüd selja sirgu ja meenutan oma abikaasa sõnu: trennis käimine EI ole häbiasi. See on normaalne ja vajalik tegevus, et enda tervise eest hoolitseda. Proovin edaspidi sellest valehäbist jagu saada!

Riin on 45-aastane kolme lapse ema, kes on otsustanud seada endale suure väljakutse. Enda sõnutsi maailma spordikaugeima inimesena on ta võtnud nõuks poole aastaga tekitada endale trenniharjumus, liikuvam elustiil ja kes teab...ehk lõpuks kohtuda ka oma kõhulihastega! Riinul on sel teekonnal abiks Myfitness ning sealne eratreener Siim Tõemets. Siimuga saab Riin kokku regulaarselt, et arutada, kuidas teekond kulgeb ning mida teha, et läheks veel paremini. Kohtumiste vahepeal treenib ta üksinda Myfitnessi Balti jaama klubis. Riin hoiab oma progressiga Pere ja Kodu lugejaid kursis igal laupäeval kell 14!