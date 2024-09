Ämm perega koos elavaks lapsehoidjaks? Ema: teised ütlevad, et ei suudaks ämmaga elada, aga mina tunnen, et ta on kohati minust kannatlikumgi

„Kui Villem oli aastane, siis mõistsime, et ta hoidu panekuks on liiga vara. Ta on väga rahulik ja pigem võõristav laps, kes vajab kohanemiseks palju aega. Mõtlesime, mis alternatiivid meil oleks. Teadsin üht perekonda, kus ämm oli lapsehoidjaks olnud, nii et eeskuju oli nagu olemas,“ meenutab Katri-Helena.