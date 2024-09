Britt Ernewein: vanavanemate olemasolu on luksus. Ärme pahanda, kui see luksus tuleb kommikottide ja lõdvemate reeglitega

Küll on mu lapsed vanavanemate juures saanud õhtusöögist loobudes võileibasid, kummalistel kellaaegadel ja kummalistes kogustes pulgakomme kui ka hammaste äratulekul hambahaldjalt padja alla summasid, mis panevad mind hambaid krigistama. Esiklapsega olin ma veel see „kõige targem lapsevanem“. Kõik pidi käima raamatu järgi, olema korrektne. Muidu saab ju laps ära rikutud, eks. Aga mida rohkem aega (ja lapsi) edasi, seda enam saan ma aru, et tegelikult...ei ole mitte midagi katki.

Suure tõenäosusega on ka need pealtnäha murevabad ja piirideta hellitavad vanavanemad olnud kunagi lapsevanemad, kelle argipäevi täitsid käsud ja keelud. Sel ajal, kui nad oma lapsi kasvatasid, polnud poeriiulitel silme eest kirjuks löövat maiusevalikut. Polnud mänguasju, mis löövad laste silmad särama ja nende vanemad hulluse piirile ajavad (igasugused kakavad mängukoerad ja räägitut järgi kordavad elukad, ma pean teid silmas!). Ajad olid teised ja kuigi nad oleks tahtnud oma lastele tuua taevast kuu ja tähed, oli see võimatu. Täna enam pole.

Minu argipäev on täis nelja lapse vaidluseid, koduseid ülesandeid, koristamist, pidevat laveerimist saja lauamängu korraga mängimise vahet. See on minu tavaline elu. Need hetked, mis raskematel perioodidel mind kurnavad ja väsitavad, on nende jaoks hoopis teise väärtusega. Nende kodudes ei ole enam igal hommikul kostvat unist tatsumist (või noh, 11-aastase puhul pahurat trepist alla trampimist) või lõbustatud kilkeid. Nende päevad pole täidetud kleepuvate käte poolt tehtud paidega või tugevate kallistustega. Need hetked on nende jaoks harvad ja sõltuvad suuresti juba suureks kasvanud laste armust.