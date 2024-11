Laenude orjuses pereema: elujärg oli stabiilselt kehv ja me rabelesime korralikult, et uuel kuul hakkama saada

Paar jõudis kaks aastat tagasi otsusele, et proovivad oma kodu osta, ja küsisid pangast laenu. Laenulepingut allkirjastades arvestas pere, et isegi kui euribor tõuseb, saaksid nad hakkama kuni 725eurose kuumaksega. Läks aga teisiti.

„Umbes poolteist aastat tagasi saime pangast teate, et peame valmis olema kuumakse suurenemiseks, mis oli rohkem, kui oleksime iial arvanud. Iga kuue kuu tagant hakkas meie laenumakse suurenema: 945 eurot, 1040 eurot ja lõpuks 1200 eurot.“ Nii pidid Triin ja Mihkel lõpuks tasuma esialgsest topelt suuremaid laenumakseid.

Laenumakse järsk suurenemine polnud aga perele ainus hoop, sest mitmed halvad asjad langesid kokku: toiduhinnad tegid hüppelise kasvu ja elektriarved tõusid kõrgeks. Kui Triin sai üüratu kodulaenu kuumakse tasumisega kuidagi veel hakkama, siis Mihkel, kelle kanda oli kõik muu, langes tõsistesse raskustesse. „Oli hetki, kus mõtlesin tõsiselt, kas mul jagub raha, et lastele süüa osta.“ Ta tunnistab, et tundis survet mehena olukorda päästa ja jätta mulje, et saab hakkama. „Võtsin hakkama­saamiseks kiirlaenu­firmadest kaks korda laenu, kokku üle 30 000 euro,“ avab Mihkel