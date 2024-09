Algas koolinoorte ideekonkurss, mille eesmärk on suunata noored AI abil paremini õppima. Auhinnafond on 16 000 eurot!

„Tehisintellektist on saanud juba hariduse osa ja õpilased kasutavad seda sageli koolitööde tegemiseks. Soovime Solve for Tomorrow ideekonkursi raames lahendada probleemi: kuidas panna õpilasi AI-d kasutama nii, et nad ei laseks kodutööd tehisintellektil enda eest ära teha, vaid kasutaksid seda õppeotstarbel nii, et nad ise samuti õpiksid,“ selgitas Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.