Kas sa tead, kes on Piltsbergid?

Mida ma metsas näen, on see, et lapsed vajavad rõõmuks üksteist ja oma vanemaid. Siis tulevad juurde vabadus ja liikumine ning tasakaal. Kõik algab ikka suhetest. Laste silmad löövad särama, kui näevad oma semusid sünnipäevale tulemas. Aga kui soovid, et see sära muutuks laste silmis ilutulestikuks, on vaja käima saada lapsevanemad. Kui me suudame lapsevanemad samuti trallima panna (enamjaolt see nii ka juhtub), siis alles sünnib tõeline maagia.

Siis on veel Piltsbergide metsatiim. See on samuti nagu üks suur vahva pere. Need värviplahvatused trallivad metsas ringi ja tutvustavad lastele loodust kui loomulikku mängukeskkonda. Tralli ja lõbu kaudu saavad lapsed kogeda maailma, mis on siinpool ekraane, ning õppida uusi teadmisi looduse kohta.

Piltsberge on mitut sorti. Ühed tegelased on Piltsbergide pere, kes blogide ja sotsiaalmeedia vahendusel oma elu, märkamisi ning lihtsalt positiivsust maailmale jagavad. Peresse kuuluvad Illimar ja Kadri ning nende kolm tütart: Merimee (10), Elanora (8) ja Madeliine (6).

Ühe tavalise Piltsbergi tunneb juba kaugelt ära. Kohe kindlasti on ta värviline. Rohked värvid toovad tahes-tahtmata täiskasvanutel suunurgad ülespoole ja lastega trallides purustavad koheselt jää. Ühest korralikust Piltsbergist kiirgub välja suisa ebaeestlaslikku positiivsust ja elurõõmu. Me teame, et kui ette tuleb raskemaid päevi ja tumedamaid tundeid, siis päeva lõpuks on neist alati midagi õppida. Ja kuidas sa saad siis sellisesse kingitusse negatiivselt suhtuda? Järelikult on ka tumedamad toonid vajalikud, et me saaksime maailma täielikult kogeda.

Siit tulebki kolmas asi – kohalolu. Kohalolu kõige suurem tapja on tavaliselt ekraanid. Ei pea olema just mingi superteadlane, et saada aru, kuhu lapsevanematel tänapäeval aeg kulub ja mille pärast ei leita mahti lastega päriselt trallida. Meil kõigil on ekraanisõltuvus, kellel suurem, kellel väiksem, aga kui võtad päriselt aja lapsega koosolemiseks, tuleb seda teha ilma ekraanita.

Ma jälgin ka tasakaalu. Äärmused ei ole head. Ei ole tore lapsi oma piiritu tähelepanuga üle külvata, et kogu aeg mürgeldamine käiks, samuti ei otsusta ma kogu aeg nende eest mingeid asju. Loomulikult olen olemas, kui neil päriselt mind vaja on, kuid proovin anda neile nii palju iseseisvust kui võimalik.

Eeskuju, kohalolu ja tasakaalu. Ma olen nii sünnipäevadel kui ka oma koolitustel rääkinud, et laste kasvatamine on maailma lihtsaim asi – neid ei pea niivõrd palju õpetama, kuivõrd neile eeskujuks olema. Kui sa soovid, et su laps oleks 30-aastaselt tervislik, pealehakkaja, julge, enesekindel, sportlik, siis pead täna ise see inimene olema.

Võib-olla pole mõni isa jupp aega oma lapsega mürgeldanud, tagaajamist mänginud või temaga, laps seljas, ringi kapanud. See, kui ema või isa tähelepanu lapsele juhib ja temaga räägib sulaselges mängukeeles, on kõikse suurem rõõmu looja. Siis alles tulevad sellised asjad nagu pingete vabastamine ehk vabadus metsas päriselt hullu panna, joosta ja kõva häält teha. See mõjub lastele nii teraapiliselt, kui nad saavad ennast välja elada. Eriti puudutab see üle kümneaastaseid lapsi. Kokkuvõttes vajab tänapäeva laps rõõmu tundmiseks oma vanemaid ja sõpru, mitte aga seda, et neid mugavalt ekraani taha ära suunatakse.

Kui me trallime lastega metsas, kaotame kogu ümbritseva maailma, sealhulgas tihti ka ajataju. On olnud hetki, kus mul kaasa helistab ja uurib, kas on midagi juhtunud, või et sünnipäev pidi kestma kaks tundi, aga sa oled juba pea neli tundi metsas olnud. Ja kui siia veel lisada tänulike lastevanemate tagasiside ning lapsed, kes pärast trallimise lõppu ei taha kuidagi meid minema lasta, siis see siiras tänutunne mõjub meile raketikütusena.

Minu sisemist energiatassi täidavad sellised vahvad tegevused nagu üksinda metsas matkamine ja lihtsalt lõkke passimine. Sellised kolme- ja neljapäevaseid matku ma pere kõrvalt tihti teha ei saa. Kuid väiksemad laadijad on mul oma hommikurutiin, kus ärkan tund aega perest varem üles ja teen joogat, kirjutan päevikusse, naudin hommikukohvi päris enda mõtetega. Ja loomulikult laeb mind ja kogu meie tiimi see töö, mida teeme.

Eks ikka sealt, kust me seda kõik ammutame. Kõigil meie sees on olemas erinevad vajadused. Laias laastus jaotuvad need füüsilisteks ja emotsionaalseteks. Üks tähtis emotsionaalne baasvajadus on naudingute baasvajadus. Kui me teeme meile meeldivaid tegevusi, saame sellest energiat juurde. Oluline on kaardistada ära need tegevused, mis sind ikka päriselt ka täidavad. Koogi söömine ja veinitamine on päris nauditav tegevus, aga kas sellel on pikaajaline mõju sinu energiataseme tõusule? Väga kahtlen.

Me tegelikult peame ennast ikka üsna tavalisteks vanemateks. Kuid ühe asja võib kindlasti välja tuua: me ei ole talveunne suigutanud oma lapsemeelsust. Seda näitab juba meie julgus käia ringi värvilistes riietes keskkonnas, kus isegi helehall võib juba tähelepanu tõmmata. Julgeme ja tahame lastega mängukeeles suhelda. Minu meelest on see kõige suurem lõks, kui võtame lapsevanema rolli liiga tõsiselt. Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et me saame vanaks , vaid me jääme vanaks , sest lõpetame mängimise.

Sinu südameasjaks on lapsed ekraanidest eemale saada. Mida sa selle eesmärgi nimel ette oled võtnud ja kuidas see sul õnnestunud on?

See on üks põhjus, miks me korraldame metsas sünnipäevi ja lasteaiarühmadele ning algkooliklassidele metsatralle – tutvustame lastele ekraanidest vaba maailma. Nooremate lastega pole asi tegelikult nii hull. Jamaks läheb kooliealiste lastega. Kurb on vaadata, kuidas üheksa-aastased ei suuda üle puu teha hüpet, millega saavad hakkama 6–7-aastased tegelased. Lihtsalt nii kaua on möödas sellest ajast, kui nad said oma keha täispotentsiaali kasutada. Oi, kui ägedaks läheb elu siis, kui lastekamp poole matka pealt hakkab kogema seda mõnusat tunnet, mida liikumine annab.

Oluline on omavaheline suhtlus ja emotsioonide peegeldamine. On hoopis teine asi pärast mäest alla kukerpallitamist sõbrale patsu lüüa ja rõõmust tantsida, kui lihtsalt naerunäoga emotikon saata. Kolmanda olulise asjana kasutame fantaasiat. Kahjuks selle tapab ekraanitagune elu kõige kiiremini ära. Lapsed ei koge tänapäeval enam igavust. Kuidas nad saavadki, sest ka täiskasvanud ei koge seda.

Me elame stimulantide ajastul. Nii kui hakkab igav, on meil taskust helendav sõber kohe võtta. Mõni mäng tahab mängimist või kuskil on keegi Messengeri midagi kirjutanud. Paraku on nii, et igavus on selline tegelane, kelle järel sammub loovus. Meie metsas kahjuks igavust praktiseerida ei jõua selle paari tunni jooksul, küll aga äratame ellu fantaasia lugude ja erinevate Harry Potteri stiilis mängude kaudu.

Milliseks laps muutub, kui ta suudab ekraani vähemalt mõneks ajaks ära unustada?

Pärast sõpradega metsas trallimist kogeb enamik lapsi heaolu- ja edutunnet. Ehk eelräägitud naudingute baasvajadus saab kütust juurde. Lapsed soovivad pärast metsatralli olla rohkem looduses, koos semudega mängida ja tunnevad väiksemat vajadust ekraanide järele. See mõju võib kesta nädal-kaks või isegi aasta. Mida rohkem keskkond seda võimaldab, seda pikem ja võimsam mõju.