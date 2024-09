Lotte läheb koos sõpradega tuurile

Esimestel aastatel sündisid laulud meie näitlejate sulest otse platsil Leiutajateküla tegelaste rollides olles. Põhiliseks saatjaks ukulele või mõni muu käepärane muusikariist. Aja möödudes muutusime julgemaks ja ambitsioonikamaks nii vokaalselt kui ka instrumentaalselt. Avastasime, et meie näitlejate ridades on ohtralt andekaid muusikuid. Päris mitmed on ka suurele valikusele Eesti otsib Superstaari saate vahendusel kuulsaks saanud - Wanda-Helene Ollep, Marta Lotta Kukk, Johanna Kristina Artjušin ja mitmed teised. Mida plaat edasi, seda võimsamaks on muutunud ka meie saateansambel ja paljukõlalisemaks saatepillid.