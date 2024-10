Imetamise lõpp on väljakutse nii lapsele kui emale

Poolteist kuud pärast visiiti selgus, et lapsel on ka vaikne refluks ja esineb veriroe. Kui juba varem oli beebi toitmine olnud emale tõeline stressiallikas, siis nüüd halvenes Kätlini emotsionaalne seisund veelgi. Refluks tähendas, et imetades pidi ema oma menüüst ära jätma nii piimatooted kui ka muud sellised tooted, mis tundusid refluksi süvendavat.