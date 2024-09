Papsid võivad sulle mehe tagasi anda

Miks on oluline teha esimene samm?

Mõnikord võib tunduda, et suhe on jäänud mugavustsooni või on ajapikku tekkinud rutiin, mis justkui varjutab omavahelist sidet. Aga kui võtta esimene samm ja anda endale võimalus õppida uusi viise, kuidas olla parem partner ja lapsevanem, võib avastada, et suhe muutub taas elavaks. Papside Meistriklass pakub just sellist muutust – ja see on kasulik nii mehele kui ka kogu perele. Illimari ja Kristo kogemus on näidanud, et tihti ei astu mees ise seda esimest sammu, vaid siin on naistel suur roll mängida. Nende koolitusele jõudvad mehed on saanud enamasti info naiste käest või on naine suisa kinkinud mehele koolituse.