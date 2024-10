Olen olnud aastakümneid päeviku­pidaja, kuid see on viimasel ajal soiku jäänud. Elu on aga näidanud, et kui ei kirjuta, siis ei mäleta. Ometi on iga lapse kasvamine nii erinev ja eriline, ja ka iga lapsevanem iga uue lapsega erinev. Ja vanade märkmete taasavastamine sageli nagu endale tehtud kingitus. Mul on nii hea meel, et saan siin ajakirjas iseendale kingituse teha!