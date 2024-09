Tühi veip ei ole prügi!

„Meie esmane soovitus kõigi toodete puhul on, et kui võimalik, siis ära tarbi. Kui ilma selleta ei saa, siis tuleks loobuda ühekordse toote tarbimisest ning eelistada korduvkasutatavat toodet. Ning lõpetuseks – kui oled toote ära kasutanud, siis viska või vii see õigesse paika, et tootes kasutatud materjale oleks võimalik ringlusse võtta,“ sõnab Saviorg.

Tühjaks saanud e-sigaret tuleks viia kas väikeelektroonika kogumiskasti või jäätmejaama. Samuti saab selle tagastada 1 : 1 põhimõttel kõikidele müüjatele. See tähendab, et uut ostes on müüja kohustatud tühjaks saanud toote tagasi võtma. Need põhimõtted kehtivad ka kõigi teiste väikeelektroonikaseadmete puhul. Lisaks saab veibi panna kõigis poodides asuvatesse patareikastidesse, sest ka nii jõuavad vanad veibid kenasti tagasi õige käitleja juurde, kes lammutab tooted laiali ning saadab veibis sisalduvad väärt materjalid taaskasutusse.

Murdosa veipidest jõuab ringlusse

Kliimaministeeriumi probleemtooteregistri andmete kohaselt deklareerisid e-sigarettide maaletoojad Eesti turule 2022. aastal 61,43 tonni e-sigarette, mis on ligi 3 071 500 e-sigaretti aastas. Nende andmete kogumisel ei eristata ühekordseid e-sigarette korduvkasutatavatest. E-sigarettide jäätmete töötleja Weerec AS juurde jõuab kvartalis aga kaks tonni e-sigarette ehk et ametlikult müüdud veipidest kogutakse jäätmetena kokku vaid 13%.

Lisaks ametlikule turule on väga suur osakaal ka mustal turul ja registreerimata veebikaubandusel, mis kliimaministeeriumi statistikas ei kajastu. Musta turu osakaalu hinnatakse erinevatel andmetel 20–50% suuruseks kogu turust. Musta turu suuruse kohta Eestis ametlikud andmed või hinnangud praegu puuduvad.