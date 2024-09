Getter Jaani: „Olen koos oma fännidega üles kasvanud.“

Ma olen koos enda fännidega kasvanud – seda lauset olen ma palju öelnud, aga nii on. Mõned lapsed olid minu esimestel kontsertidel kõigest 3–4-aastased ja nüüd nad lõpetavad gümnaasiumi, astuvad ülikooli ning on ikka minuga. See pühendumine inspireerib mind ja see inspireerib mind olema ka parim versioon iseendast – nii neile kui ka iseendale.

Ma soovin igal kontserdil pakkuda emotsiooni, mis paneb silmad särama, ja anda edasi tunnet, et kõik on võimalik!

Kuidas suudad alati avalikkuse ees nii positiivne ja rõõmsameelne olla?

Isegi kui on olnud niisugune päev, kus asjad ei ole läinud päris nii, nagu olen soovinud, ning on ette on tulnud igasugu takistusi, ei näita ma seda kunagi laval välja. Ma lihtsalt ei oska pahameelt endaga lavale kaasa võtta, kuna laval olles kaovad kuidagi hetkega kõik mured ja ma tunnen hästi suurt elevust ning rõõmu.

Kui on olnud aga mõni kurb sündmus ja esitusele tuleb lugu, mis seda olukorda iseloomustab, siis neid tundeid ma ei oska tagasi hoida. Mõnikord hakkavad pisarad iseenesest voolama.

Laval tunnen ma täielikku vabadust ja kergust. Kontsertide andmine – olgu need siis akustilised või suurelt üles ehitatud tantsunumbritega show’d – annavad mulle tohutult palju energiat ja ma armastan seda nii väga! Ma olen kogu südamest tänulik, et mul on võimalus teha seda, mida ma armastan, ja minu pere, sõbrad ning fännid toetavad mind selles täielikult!

See on nii eriline tunne, kui ma saan inimestega, kes on mind kuulama tulnud, koos laulda, tantsida, naerda, nutta, kogeda erinevaid emotsioone ja lihtsalt nautida seda ühist aega. Ma ei oska seda tunnet nii suurelt sõnadega edasi anda, aga lavalt seda inimeste siirast rõõmu ja kohalolu näha on väga ilus.

Esined ka Kidsfestil, mis on suunatud just lastele. Kas tunned, et lastele suunatud kontserdid on kuidagi erilised? Mis sulle nende juures kõige rohkem meeldib?