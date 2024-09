Alustab tasuta vestlusringide sari, mis on mõeldud just beebide vanematele!

Vestlusringid toimuvad Lääne-Tallinna Keskhaigla perekeskuse saalis (Pelgulinna sünnitusmaja hoones, Sõle 23, sissepääs maja taga). Saalis on põrandatel pehmed matid, millel saab hubases ja vabas õhkkonnas end lapsega mugavalt tunda ja vajadusel ka toita. Kasutada saab imetamispatju ja beebikaalu.

Vestlusringis osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine veebiregistratuuri kaudu, sest kohtade arv on piiratud: https://www.veebiregistratuur.ee/285/