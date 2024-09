Märgid, et kasvatad tüübilt orhideelast ja levinud kasvatustaktika, mida sellise lapsega kindlasti vältida tuleks

Miks just nimetus „orhideelapsed“? Orhideed on imelised ja ühed armastatumad taimed. Ometigi esitab nende eest hoolitsemine ka parajalt väljakutseid. Selleks, et õitseda on neil vaja täpipealt õigeid tingimusi ja välised tegurid mõjutavad neid väga. Nii nagu vajavad spetsiifilist keskkonda ja hoolt päris orhideed, vajavad seda ka orhideelapsed.