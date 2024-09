Meeleolukas ja meeldejääv sünnipäev Kalev Spa’s!

Otsite kohta, kus korraldada oma lapsele unustamatu sünnipäevapidu? Kalev Spa veekeskus, üks Põhja-Eesti suuremaid ja ainulaadsemaid, on just see, mida vajate! Kalev Spa veekeskus ühendab mängu, spordi ja lõõgastuse, pakkudes meelelahutust igas vanuses lapsele.