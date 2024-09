Viirushaigused, eeskätt koroona, on taas pead tõstmas. Vanemad on aga segaduses: kas ja kuidas tänasel päeval sellesse suhtuda? Kas iga köhatus tähendab koroonat ja vajadust last testida? Millal ja kauaks laps koju jätta? Nõu annab perearst dr Eero Merilind.