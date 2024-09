Nädalavahetusel tunnen, et olen ära teeninud juustuvaagna ja veini. Sellise rikkaliku ikka, eks. Oliivide ja hummustega, natuke vorsti ja paneeritud juustu ka veel. Ja siis on alati veel mingeid külaskäike, pidusid, sünnipäevi, laatasid... ja mida iganes, mis mu keskkohale hästi ei mõju. Ja silmad häbi täis, pean ikka veel tunnistama, et mul on nõrk iseloom. Loodan väga