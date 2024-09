Avasta mustkunstniku saladused: Fred-Erik Johanson oma maagilisest elust

Fred-Eriku teekond mustkunstnikuna sai alguse 11. sünnipäeval, mil talle kingiti mustkunsti tutvustav raamat. Kui teised poisid olid hõivatud jalgpallimängudega, sukeldus Fred-Erik illusioonide maailma ja paar aastat hiljem leidiski ta end juba publiku eest trikke tegemast. Sellest hetkest alates sai mustkunstist tema elutöö. „Mustkunst on minu töö, hobi ja elustiil,“ tunnistab noormees ise ja lisab, et praeguseks annab ta mitu etendust nädalas, kuid leiab selle kõrvalt veel aega, et korraldada õpitube, läbi viia huviringe, Trikipoodi pidada, illusioone välja töötada ja veel palju muud.

Metsast vanglani

Kuigi lava on mustkunstniku jaoks kõige loomulikum keskkond, on Fred-Erikul tulnud ette esinemisi ka palju kummalisemates paikades. „On olnud nii humoorikamaid kui ka päris veidraid esinemiskogemusi. Näiteks on mind kutsutud esinema metsa, merele, endisesse vanglasse, pooleliolevatele ehitustele, turule ja religioosse sekti üritusele.“

Esinenud ei ole Fred-Erik aga ainult Eestis, vaid ka päris mitmel rahvusvahelisel laval. Üks põnevamaid aspekte välismaal esinemise juures on jälgida erinevate rahvuste reaktsioone mustkunstietendustele. Ta tõdeb, et eestlased on alati väga vaoshoitud ja annavad tagasisidet peaaegu alati pärast etendust privaatselt või sotsiaalmeedia kaudu. Välismaalased on aga etenduse ajal märksa väljendusrikkamad ja elavad sageli häälekalt kaasa. „Oma võlu on mõlemal,“ märgib Fred-Erik, kes naudib igat esinemist – olgu see siis Eestis või mujal maailmas.

Tehnoloogia ja mustkunsti salapärane sümbioos