Eeva Talsi x GIVENI hõbeehete kollektsioon „LEND“

„Ehtekollektsioon sai alguse Eesti loomislaulust, mille värsside taha on justkui kalliskividena peidetud kogu meie olemise taju. See vana regilaul räägib aastatuhandete tagusest ajast, mil kõik saab alguse linnukesest, kes tõuseb ürgmerest ja otsib pesapaika. Leidnud mätta, kopli või rohuaia, muneb ta sinna kolm muna. Tõuseb suur tuul ja munad veerevad vette. Neist sünnivad maa, taevas ja tähed. See tüvitekst on suulisel teel põlvest põlve edasi antud ja on justkui lend üle aegade, sidudes meid kokku oma esivanemate tarkuse, traditsioonide ja väega,“ sõnas Talsi ja lisas, et loodetavasti annab ehe oma kandjale ürgset väge ja julgust, et lennelda uutesse kõrgustesse.