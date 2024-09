Kas otsid midagi erilist? Lapsi ootavad külla Liikluspark ja Ufopark

Laste Liikluspark on tavapärastest mängutubadest täiesti erinev vaba aja veetmise, liikluskoolituste korraldamise, sünnipäevade ja tähtpäevade pidamise koht 2–8-aastastele lastele. See on liikluslinnak, kus mööda maha märgitud teid saavad lapsed elektriautodega ringi sõita nagu päris liikluses. Olemas on reguleerimata ja reguleeritud ülekäigurajad, valgusfoorid, ringtee, bensiinijaam, tunnel, politseimaja ja pesula.

Haljasaladele on rajatud mänguväljakud ja kõige väiksematele mõeldud aiaga piiratud mängunurk liumäe, kiikhobu ja teiste vahvate mänguasjadega. Olemas on ka eraldi mängumaja, kus saab lõbusasti mängida kodu, kohvikut, remonditöökoda või poodi. Samuti saab jalakäija liikuda läbi kogu linnaku. Kõikjal on abimeesteks liiklusmärgid, mis suunavad ja õpetavad lapsi õigesti liiklema. Iga broneeritud üritus sisaldab Laste Liikluspargi poolt liiklusohutuskoolitust õppeklassis, et liiklusreeglid kõigil lastel ikka enne rajale minemist selged oleksid. Liikluskoolitusele õppeklassis on oodatud ka lasteaiagrupid, koolitusele järgneb sõit ehk praktika liikluslinnas.

Liikluspargis on olemas ka üks elektriline ATV täiskasvanutele (max 100 kg), et issid ja emmed ikka ka natuke lustida saaks.

Ufopargis viib rännak kosmosesse

Laste Ufopark on uus kaasahaarav, elamusterohke ja meeldejääv vaba aja veetmise ning sünnipäevade pidamise koht, kus rännak viib kosmosesse. Hämaras valgus- ja heliefektidega kosmoseruumis sõidetakse ringi ja põrgatakse üksteise vastu elektriliste põrkeufodega. Igal ufol on vilkuvad tuled ja lõbus muusika, mis loovad tõeliselt ägeda meeleolu.

Ufopark on mõeldud suurematele lastele, alates 6-aastastest, ja ülemine vanusepiir puudub ehk sõita saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud (kuni 100 kg). Kes soovib sõbraga maha pidada pallilahingu, saab seda teha võrguga piiratud jalg- ja korvpalli mängimisalal. Laste Ufoparki on oodatud ka kooligrupid läbi viima klassiõhtuid ja -hommikuid.

Pea pidu Laste Liiklus- ja Ufopargis korraga!