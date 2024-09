Kuidas sündis „Tuta asjad“? „Me ei tahtnud, et lapsed enam välismaiseid multikaid vaataksid! Soovisime luua harivat sisu“

Küsimusele, kuivõrd näitlejatar sarnaneb Tuta olemusega, vastab Karolin naljatledes. „Muidugi sarnanen Tutaga, see olengi ju mina!“ Talle meeldib kõige enam Tuta tegelaskuju juures see, et ta saab mängides eneses otsida seda väikest Karolini, kes on mänguhimuline, väga hea kujutlusvõimega ja ümbritseva maailma suhtes heas mõttes lapsemeelselt vahetu. Muidugi on tulnud ette ka vahvaid kohtumisi lastega. „Nii lahedad on need laste avastust täis silmad, kui nad üle emme õla mind vahel poes vaatama jäävad. Ja muidugi on nende pikk ja siiras pilk alati oma aususes väga maandav ja ilus.“