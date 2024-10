Liisa Vijard: silmad valguvad vett täis, sest ma ju tegelikult ei taha, et väikelaste kõrvalt tekkinud rutiin läbi saab

Samal ajal tiksub kell just nii palju, et on aeg meie pere koolipoisile järele sõita ja jätta muud tegevused mõneks ajaks sinnapaika. Kuklas tiksumas mõte, et kuidas see logistika küll täna välja hakkab nägema, kui juba mõne tunni pärast on vaja sõita lapsega trenni, kuhugi vahele mahutada beebi uneaeg, koristamine, näljaste suude toitmine. Ja just on kalendris teavitusena punaseks löönud märge, et üks klient ootab tänaseks valmis monteeritud videot.