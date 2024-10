Esmasünnitaja kogemus – kolm tühja käiku ja 12 tundi uskumatut valu

Raseduse ajal mõtlesin korduvalt, et kuidas ma küll ära tunnen, kui lõpuks sünnitus algab. Tuttavad, kes olid juba emad, kinnitasid, et küll ma sellest aru saan, kui aeg käes on. Siiski käisin kolm korda sünnitusmajas, iga kord kuuldes, et avatust on vaid sentimeeter. Ja alles siis algas sünnitegevus päriselt.