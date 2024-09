Mida Maiken Pius Kidsfestilt ootab?

Ootused Kidsfestile

Kuna suvi kipub märkamatult käte vahelt libisema, on Maiken peagi saabuva Kidsfesti suhtes positiivselt meelestatud. „Sügis ja pimedus saabub meile ikka ning alati kuidagi ootamatult, seega niisugune pere- ja lasteüritus on alati tervitatav. Eriti kui selle juurde käib millegi uue omandamine,“ avaldab naine. Pereürituste juures peab Maiken köitvaks seda, kui on aega millessegi süveneda ega pea pidevalt ühest kohast teise jooksma ja kõike kiirkorras tarbima. Samuti hindab ta tegevusi, mida lapsed koos vanematega teha saavad: „See on lastele parim eeskuju.“