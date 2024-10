Keit Pentus-Rosimannus: muidugi on süümepiinad mulle tuttavad! On vähe töötavaid emasid, kes pole nendega võidelnud

Külastan Keitu (48) ja Raini (55) nende vanalinnakodus suve lõpul. Väljas on mõnusalt soe ja ka nende kodu on täis päikest, nii otseses kui kaudses mõttes. „Praegu oleme veel täielikus beebi­mullis,“ õhkab hiljuti teise lapse saanud paar. Iti Loretta (3) on lasteaias ning Mikk Aleksander (2 k) mõnuleb isa kätel. Ajakirja ilmumise ajaks on pere aga juba Luksem­burgis, kus Keit jätkab tööd Euroopa Kontrollikoja liikmena.