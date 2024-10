Lastehaigla hingehoidja: vanem, kes satub lapsega haiglasse, on kriisis ja vajab tuge. Enamik vanemaid vajaks, et keegi küsiks, kuidas neil praegu läheb

Räägin sissejuhatuseks loo oma töölevõtmisest. Kui mul oli lastehaiglas töövestlus, sõnastas haigla toonane peaarst selle nõnda: me oleme lastehaiglas aru saanud, et meil on vaja hingehoidjat, sest haiglas on ka surm. Tegelikult ei ole mu töö seal ainult surmaga seotud, aga see oli impulss, miks haigla otsustas hingehoidja palgata.