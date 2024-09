Akne, kõhuvalud, kaalutõus, ebamugavad vahekorrad. Spiraali panek võib muuta elu. Arst: „spiraal on mugav ja ohutu rasedusest hoidumiseks, kuid naistega peab kõrvaltoimetest rääkima"

Kolme lapse ema Geili ei soovinud pärast kolmanda lapse sündi rohkem lapsi saada. Sünnitusest oli möödas kuu, kui arst soovitas Geilile hormooni sisaldavat spiraali. Tal on eelnevalt olnud vaskspiraal ja see talle ei sobinud, seetõttu jäi sõelale ESV Mirena. Arst selgitas põgusalt võimalikke kõrvaltoimeid. Näiteks, et mees võib vahekorra ajal spiraali tunda ja ette võib tulla ka kõhuvalusid. Tegelikult on ESV ravimijuhendites kirjas, et kõhuvalu või ebamugavuse esinemise korral vahekorra ajal, peaks pöörduma kohe arsti juurde.

„Elu kõige halvem otsus,“ ütleb Geili täna tagantjärgi. Tema elu muutus peale spiraali paigaldust täielikult.