Lolala muusikamaa loojad Anna ja Arian: see projekt on meie kolmas laps, paneme sinna kõik oma oskused ja elame omas mullis

See on projekt, mida oleme alati rõõmuga jaganud

Suur hoog ja inspiratsioon viis selleni, et üsna ruttu võttis paar endale eesmärgiks iga päev üks lauluvideo välja anda. „Me nautisime seda väga, naudime siiani. Kui muidu on ikka see, et ei taha teistele näidata, mis teinud oled, siis sellega oli teisiti. Kohe jagasid rõõmuga, et mis täna kirjutasid,“ meenutab Arian.