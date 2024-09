PODCAST | Lapsehoolduspuhkus on parim aeg karjääripöördeks. Ettevõtjast ema: pisikesest unistusest kasvas tõsiseltvõetav äri

Tihti hakkab mõte karjääripöördest või ettevõtlusega alustamisest kummitama just lapsehoolduspuhkusel olevaid naisi. Vana töökoht on ehk end ammendanud või ei sobi enam sealsed tingimused. Emapalk lubab aga justkui veidi väiksema riskiga ettevõtluses kätt proovida. Seekordses podcastis jagame kogemusi ja mõtteid sellest, kuidas leida uus suund ja millist tuge selleks Töötukassast saada võiks. Pille Triin jagab, kuidas unistusest müüa 50 pakki on jõutud 4 aastaga tuhandete pakkide müümiseni ning millise karjääripöörde see tema elus kaasa tõi. Reelika jagab aga millistel tingimustel saab taodelda ettevõtte loomiseks toetust või uue ameti õppimiseks koolitust.