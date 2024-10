Mul kulus aastaid, et teha rahu oma uue reaalsusega

Naine oli leinas ja hingehoidja Annika Laatsi kõne tuli just õigel ajal, et hoida teda sügavasse auku langemast. Elus poleks ta aga uskunud, et see kõik võib natuke teises vormis, kuid siiski väga kurval kujul korduda ning ta elu jätkub tihedalt haiglatega seotult. Paraku nii just läks, kui Maret kolm aastat ja veel ühe raseduse katkemise võrra hiljem tütart ootama jäi.