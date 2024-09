Uus Eesti mängufilm „Emalõvi“ on ema appikarje, meeleheide ja äng. Mida teha, kui kõik on tehtud? Kui sa ei tunne oma teismelist enam ära

Ma olen ema. Ühtlasi olen ma ema, kes oli ühel päeval teismeline, kes oma vanemaid ühel või teisel moel hingeliselt raputas. See on film, mis annab hästi märku, et armastus ei ole lihtne. Sa võid armastada tahta, aga kas sa seda ka oskad? Kas sa oskad seda välja näidata? Kas sa oskad seda märgata? Eri hetkedel filmis tabasin end tundelt, et tahaks ühe või teise tegelase oma haardesse suruda ja kallistada. Tugevalt.